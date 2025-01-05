Умер самый старый человек в мире

29 декабря 2024 года в японском городе Асия ушла из жизни супердолгожительница Томико Итоока – самый старый человек в мире. Ей было 116 лет и 227 дней. Женщина умерла в доме престарелых от естественных причин.

Томико Итоока. Фото из открытых источников

В августе 2024 года Томико Итоока была признана самым старым живым человеком на планете после смерти испанки Марии Браньяс. В сентябре того же года она получила сертификат Книги рекордов Гиннеса. После смерти Томико Итооки титул старейшего человека перешел к 116-летней монахине из Бразилии Инах Канабарро Лукас, которая родилась всего на 16 дней позже Томико.

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке и стала свидетелем исторических событий XX и XXI веков. Ее детство пришлось на время запуска первого Ford Model T, а юность – на период между двумя мировыми войнами.

В школьные годы Итоока была волейболисткой, а во взрослой жизни увлеклась альпинизмом. Даже в солидном возрасте она продолжала вести активный образ жизни: поднималась на гору Онтаке, совершала паломничество в храмы и оставалась физически активной до 100 лет. После смерти мужа, с которым у нее было четверо детей, Томико нашла утешение в путешествиях и покорении вершин. Ее сила духа и активность стали источником вдохновения для многих.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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