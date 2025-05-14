Умер "самый бедный президент в мире" Хосе Мухика

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика скончался в возрасте 89 лет. Причиной смерти уругвайского лидера стал рак, с которым политик боролся несколько последних лет своей жизни.

Хосе Мухика. Фото: Estefanía Leal/El País

В январе 2025 года Хосе Мухика дал последнее интервью уругвайскому еженедельнику Busqueda, в котором объявил, что отказывается от лечения рака и попросил медиков не заставлять его "страдать как в аду".

О смерти Мухики 13 мая объявил нынешний руководитель Уругвая Яманду Орси.

"С глубокой грустью сообщаем вам, что наш товарищ Пепе Мухика умер. Спасибо вам за все, что вы нам дали, и за вашу глубокую любовь к нации", – написал Орси.

Хосе Мухика был президентом Уругвая с 2010 по 2015 год. За это время он ввел ряд смелых и прогрессивных реформ, в частности, легализовал аборты на ранних сроках, однополые браки, а также поддерживал легализацию продаж марихуаны.

После вступления в должность он отказался переехать в президентскую резиденцию и остался в своем простом загородном доме за пределами Монтевидео. Хосе Мухика на работу ездил на старом Volkswagen Beetle и отдавал 90% своей зарплаты на благотворительность, поэтому его доход был близок к заработкам рядового уругвайца. За это его прозвали "беднейшим президентом мира".

Мухика критиковал "культуру потребительства" и левые режимы Латинской Америки. В интервью 2025 года он назвал российского диктатора Путина "сукиным сыном" в контексте событий в Украине.

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