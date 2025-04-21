Умер Папа Римский Франциск (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в Ватикане скончался Папа Римский Франциск в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан. В соцсети X издание запустило прямой эфир с видом на площадь Ватикана.

Папа Римский Франциск

"Вид на площадь Святого Петра после смерти Папы Франциска", – подписали прямой эфир в Reuters.

Vatican News тоже опубликовал сообщение в Фейсбуке: "Несколько минут назад кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви со скорбью возвестил о смерти Папы Франциска:

"Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса, мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога", – говорится в сообщении.

Понтифика выписали из больницы менее месяца назад – 23 марта, до этого он проходил лечение от пневмонии.

В воскресенье за день до смерти Франциск поздравил католиков с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Последнюю встречу Франциск провел с вице-президентом США Джей Ди Венсом. В пресс-службе Святого Престола заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.

Франциск (тогда еще Хорхе Марио Бергольо) был избран папой Римским в марте 2013-го, он стал первым в истории папой из Нового света (родился в Аргентине) и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы.

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