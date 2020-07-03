Умер отец Хабиба Нурмагомедова

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Татьяна Веремеева
Скончался тренер и отец известного бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба
Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил
глава Чечни Рамзан
Кадыров.
Известно, что в последнее время Абдулманап Нурмагомедов находился в тяжелом
состоянии из-за осложнений в следствие коронавируса. Совсем недавно, 19 июня,
российские СМИ сообщали, что Нурмагомедов-старший вылечился от болезни.
Отметим, Абдулманапа Нурмагомедова отправили в больницу с подозрением на
пневмонию в апреле. После того, как его состояние стало ухудшаться, тренера
перевели из дагестанской больницы в московскую. СМИ также сообщали, что Нурмагомедов-старший
дважды впадал в кому.
Абдулманап Нурмагомедов был наставников сына Хабиба Нурмагомедова , а тажке
действующих атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева и
Умара Нурмагомедова.
Ранее "Комментарии" писали, что американский комик, актер, режиссер,
сценарист и продюсер Карл
Райнер умер от естественных причин в понедельник в своем доме в Беверли-Хиллз,
подтвердила его помощник. В 2001 году он снялся в роли импозантного мошенника
Сола Блума в "Одиннадцати друзьях Оушена", а также в двух продолжениях фильма.
Карл Райнер снимался в комедии "Два с половиной человека", а такжев качестве
приглашенной звезды в ситкоме "Красотки в Кливленде". Он сыграл важную роль в начале карьеры Стива
Мартина, был автором и режиссером четырех фильмов с его участием. Райнер также
снимался на Бродвее и написал много книг, в том числе несколько для детей. В
свои более 90 лет Карл Райнер продолжал работать актером озвучки. Ему
принадлежит ключевая роль в документальном фильме о людях.
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