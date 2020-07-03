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Умер отец Хабиба Нурмагомедова

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжелом состоянии после перенесенного коронавируса

сегодня, 14:59
Автор:

Татьяна Веремеева
Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Скончался тренер и отец известного бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Известно, что в последнее время Абдулманап Нурмагомедов находился в тяжелом состоянии из-за осложнений в следствие коронавируса. Совсем недавно, 19 июня, российские СМИ сообщали, что Нурмагомедов-старший вылечился от болезни.

Отметим, Абдулманапа Нурмагомедова отправили в больницу с подозрением на пневмонию в апреле. После того, как его состояние стало ухудшаться, тренера перевели из дагестанской больницы в московскую. СМИ также сообщали, что Нурмагомедов-старший дважды впадал в кому.

Абдулманап Нурмагомедов был наставников сына Хабиба Нурмагомедова , а тажке действующих атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

Ранее "Комментарии" писали, что американский комик, актер, режиссер, сценарист и продюсер Карл Райнер умер от естественных причин в понедельник в своем доме в Беверли-Хиллз, подтвердила его помощник. В 2001 году он снялся в роли импозантного мошенника Сола Блума в "Одиннадцати друзьях Оушена", а также в двух продолжениях фильма. Карл Райнер снимался в комедии "Два с половиной человека", а такжев качестве приглашенной звезды в ситкоме "Красотки в Кливленде".  Он сыграл важную роль в начале карьеры Стива Мартина, был автором и режиссером четырех фильмов с его участием. Райнер также снимался на Бродвее и написал много книг, в том числе несколько для детей. В свои более 90 лет Карл Райнер продолжал работать актером озвучки. Ему принадлежит ключевая роль в документальном фильме о людях.


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