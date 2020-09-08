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Умер один из самых известных украинских дикторов

Николай Козий скончался на 80 году жизни

сегодня, 12:42
Автор:

Татьяна Веремеева

В понедельник, 7 сентября, умер один из самых известных дикторов в Украине, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий. Об этом сообщил генеральный продюсер "Українського радіо" Дмитрий Хоркин.

Умер один из самых известных украинских дикторов

"Умер Николай Козий – легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", – написал Дмитрий Хоркин на своей странице в Facebook.

Николая Козия называли одним из лучших украинских дикторов. Он озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины и читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Его голосом на украинском языке говорили персонажи фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья", "Трансформеры" и многих других.


Также его голос знаком многим благодаря рекламе на украинском языке "Hershey's", "Ariel", "Calgon", "P&G", "Western Union", "101".

Он также озвучил большое количество аудиокниг, часть из которых сделана для "Украинского общества слепых" (УТОС), а также передачи французской телекомпании FCI, программу "Прикосновение природы". Отметим, многочисленные читатели УТОСа называют Николая Козия лучшим диктором аудиокниг. Они часто выбирают аудиокниги только из-за того, что их озвучил Козий.

Ранее "Комментарии" писали, что 1 сентября на 77-м году жизни умер российский актер Борис Клюев.


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