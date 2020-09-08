Умер один из самых известных украинских дикторов

Язык
BTC/USD
10029.83
ETH/USD
335.82
LTC/USD
47.22
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.37
Татьяна Веремеева
В понедельник, 7 сентября, умер один из самых известных
дикторов в Украине, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий. Об этом сообщил
генеральный продюсер "Українського
радіо" Дмитрий Хоркин.
"Умер Николай Козий – легендарный диктор Украинского
радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая
память, Маэстро", – написал Дмитрий Хоркин на своей странице в Facebook.
Николая Козия называли одним из лучших украинских
дикторов. Он озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии
Православной церкви Украины и читал текст для первой украиноязычной Библии в
аудиоформате. Его голосом на украинском языке говорили персонажи фильмов "Король
говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз
Томас и его друзья", "Трансформеры" и многих других.
Также его голос знаком многим благодаря рекламе на украинском
языке "Hershey's", "Ariel", "Calgon", "P&G", "Western Union", "101".
Он также озвучил большое количество аудиокниг, часть из
которых сделана для "Украинского общества слепых" (УТОС), а также передачи
французской телекомпании FCI, программу "Прикосновение природы". Отметим, многочисленные
читатели УТОСа называют Николая Козия лучшим диктором аудиокниг. Они часто выбирают
аудиокниги только из-за того, что их озвучил Козий.
Ранее "Комментарии" писали, что 1 сентября на 77-м году
жизни умер
российский актер Борис Клюев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости