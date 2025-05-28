Умер народный депутат Украины: что известно

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил о смерти народного депутата Сергея Швеца. По его словам, нардеп умер после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Сергей Швец

Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" Сергей Швец скончался 28 мая на 49 году жизни. О его смерти сообщил Давид Арахамия.

"После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер наш коллега, народный депутат Сергей Швец. Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль потери близкого человека. Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", — написал Арахамия.

Сергей Швец окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "культурология" и Киевский национальный экономический университет по специальности "международные экономические отношения". Начал свою карьеру в 19 лет в программе новостей "Окна". С 1998 по 2000 год работал специальным корреспондентом программы на телеканале СТБ. Затем работал в команде ICTV, где был репортером в программах "День седьмой", "Свобода слова" и "Факты".

В 2004-2009 годах Швец работал на телеканале "1+1", где был ведущим "ТСН-Варты" и "Завтрака с 1+1", а также корреспондентом информационной программы "ТСН".

В 2019 году Сергей Швец был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа". На момент выборов он занимал должность ведущего утреннего эфира телеканала "1+1". В Верховной Раде Швец был секретарем Комитета по свободе слова и возглавлял подкомитет по защите прав журналистов и работников средств массовой информации.