Сегодня, 29 апреля, на 75 году жизни скончался Михаил Фоменко, выдающийся украинский тренер и бывший игрок киевского "Динамо". Его жизнь оборвалась после продолжительной борьбы с тяжелой онкологической болезнью. Об этой потере сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо Киев", который Фоменко прославлял как игрок, а впоследствии и тренер.

На 76-м году жизни скончался Михаил Фоменко, символ украинского футбола

Михаил Фоменко родился 19 сентября 1948 года в селе Вольное на Запорожье. Его футбольный талант оказался достаточно рано, что позволило ему стать одним из ключевых игроков "Динамо" в 70-х и 80-х годах. За свою карьеру он выиграл чемпионат СССР, был участником знаменитых матчей в европейских турнирах.

После завершения карьеры игрок Фоменко не покинул футбольное поле. Он превратился в тренера, где его умения и знания помогали развивать молодые таланты Украины. Его тренерская карьера была также поразительной: Михаил Фоменко вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро 2016, что стало одним из самых высоких достижений украинского национального футбола.

Пять неизвестных фактов о Михаиле Фоменко

Образование и наука: У Фоменко была степень кандидата наук по педагогике, которая не часто встречается среди футболистов. Его научные работы были сосредоточены на методологии тренировочных процессов в футболе. Любовь к музыке: Михаил был большим поклонником классической музыки и даже играл на скрипке. Это увлечение он называл своим способом отдыха и релаксации. Авторская программа: Фоменко был ведущим популярной телевизионной программы о футболе, где он анализировал игры и стратегии, делая спорт более доступным и понятным для широкой аудитории. Общественная деятельность: Он активно занимался благотворительностью, особенно в рамках развития детского и юношеского спорта. Фоменко верил, что спорт может изменить жизнь к лучшему и был тому примером. Неугомонный путешественник: Михаил любил путешествовать, изучая новые культуры и обычаи. Это помогало ему в тренерской работе, ведь он часто применял нетрадиционные методики тренировок, приобретенные за границей.

Уходом Михаила Фоменко Украина потеряла не только выдающегося спортсмена и тренера, но и человека, чья жизнь была примером для подражания. Его наследие будет продолжать жить в сердцах болельщиков и всех, кого он вдохновил.