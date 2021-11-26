logo

BTC/USD

58873.04

ETH/USD

4513.23

LTC/USD

222.92

USD/UAH

27.27

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Умер экс-мэр Киева Омельченко
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер экс-мэр Киева Омельченко

Александр Омельченко руководил столицей Украины с 1998 по 2006 год

сегодня, 00:45
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Депутат Киевского городского совета, глава фракции "Єдність", экс-мер столицы Александр Омельченко скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает  мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Умер экс-мэр Киева Омельченко

Омельченко - фото из открытых источников


Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что Омельченко был госпитализирован с коронавирусом в непростом состоянии. Действующий глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о смерти и выразил соболезнования родным Омельченко.


Александр Омельченко руководил столицей Украины с 1998 по 2006 год. В 2004 году баллотировался в президенты и получил 0,48% голосов избирателей. Был нардепом в Верховной Раде 6 созыва от блока "Наша Украина-Народная Самооборона". В 2020 году Омельченко был среди депутатов, которые голосовали за ратификацию "Харьковских соглашений", подписанных Виктором Януковичем о продолжении пребывания российского Черноморского флота в украинском Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ.


Напомним, на 88-м году жизни умер нардеп I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский. Политик не справился с последствия коронавирусной болезни, он умер в Институте сердца. Как передает издание "Комментарии", такую информацию у себя в Facebook сообщил в телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосейчук. Незадолго до этого, Юлий Иоффе сообщил, что Ефим Звягильский в крайне тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где и боролся за свою жизнь. Сообщая о смерти Ефима Звягильского, известный украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил у себя в Facebook, что Звягильский есть ветераном украинской политики, одним из основателей "Партии регионов". Первый "донецкий" руководитель Кабмина, в 1993 году впервые использовавший шахтерские забастовки для шантажа Киева федерализацией. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3093441404207725
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!