Умер экс-мэр Киева Омельченко

Депутат Киевского городского совета, глава фракции "Єдність", экс-мер столицы Александр Омельченко скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Омельченко - фото из открытых источников





Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что Омельченко был госпитализирован с коронавирусом в непростом состоянии. Действующий глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о смерти и выразил соболезнования родным Омельченко.





Александр Омельченко руководил столицей Украины с 1998 по 2006 год. В 2004 году баллотировался в президенты и получил 0,48% голосов избирателей. Был нардепом в Верховной Раде 6 созыва от блока "Наша Украина-Народная Самооборона". В 2020 году Омельченко был среди депутатов, которые голосовали за ратификацию "Харьковских соглашений", подписанных Виктором Януковичем о продолжении пребывания российского Черноморского флота в украинском Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ.





Напомним, на 88-м году жизни умер нардеп I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский. Политик не справился с последствия коронавирусной болезни, он умер в Институте сердца. Как передает издание "Комментарии", такую информацию у себя в Facebook сообщил в телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосейчук. Незадолго до этого, Юлий Иоффе сообщил, что Ефим Звягильский в крайне тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где и боролся за свою жизнь. Сообщая о смерти Ефима Звягильского, известный украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил у себя в Facebook, что Звягильский есть ветераном украинской политики, одним из основателей "Партии регионов". Первый "донецкий" руководитель Кабмина, в 1993 году впервые использовавший шахтерские забастовки для шантажа Киева федерализацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!