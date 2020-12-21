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Главная Новости Общество происшествия Умер автор известного советского мультфильма "Ну, погоди!"
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Умер автор известного советского мультфильма "Ну, погоди!"

Сценаристу Александру Курляндскому было 82 года

сегодня, 11:35
Автор:

Кириєнко Анна

Умер известный советский и российский писатель, сатирик и сценарист Александр Курляндский. О потере сообщил его коллега и друг Михаил Липскеров на личной странице в Facebook. Причина смерти 82-летнего сценариста не уточняется. 

Умер автор известного советского мультфильма "Ну, погоди!"

Умер известный писатель и сценарист Александр Курляндский. Фото: apnews.com.ua

В комментариях подписчики Михаила Липскерова выразили свои соболезнования.

Самые популярные работы Александра Курляндского - "Ну, погоди!", "Баба-яга против!", "Возвращение блудного попугая". Его юмористические рассказы вошли в киножурнал Ералаш.

Автор писал и для взрослых. Среди его серьезных работ пародийный боевик "Тринадцатая ножка Буша" и книга "Тайны кремлевских подземелий".

За свою деятельность сценарист был удостоен премий "Золотой теленок", "Клуба 12 стульев" и "Литературной Газеты".

Напоминаем, что от осложнений коронавирусной болезни скончался известный исследователь, историк, профессор Украинского католического университета Игорь Скочиляс. Ему было 53 года.

Игорь Скочиляс — автор ряда историко-краеведческих очерков. Автор написал более 250 статей, исследований по истории Тернопольской области, истории церкви в Украине на украинском, английском, итальянском, литовском, польском и русском языках. Мужчина стал вдохновителем и примером для многих украинских студентов.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что от коронавируса скончался известный режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили. Ему было 82 года. Причиной его смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-19.

За свою карьеру успел поработать с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Также снялся в фильме "Пиросмани", где ему досталась роль французского художника. 




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3689915091052278&id=100001014699612
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