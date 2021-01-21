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Украинский военный трагически погиб в Африке

Причина смерти офицера не сообщается

сегодня, 17:03
Автор:

Мокрик Анастасия

В Демократической Республике Конго в Африке трагически погиб старший лейтенант Александр Мулявка. Военный был родом из Украины. Об этом сообщается на странице 11-ой отдельной бригады армейской авиации сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Украинский военный трагически погиб в Африке

В Конго погиб украинский миротворец- фото: ministryofdefenceua

 

Известно, что офицер погиб в понедельник, 18 января. Информацию об этом сообщили 20 января. При каких обстоятельствах случилась трагедия – не сообщается. По информации источника, Александр Мулявка выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

 

Украинский военный трагически погиб в Африке - фото 2


Командование и личный состав 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" выразили свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего офицера. Под этим постом, люди, знавшие военного, также выражают свои соболезнования и отмечают, что он был очень молод и впереди у него была вся жизнь.

 

Стоит отметить, что начиная с 2012 года 18 отдельный вертолетный отряд миссии ООН выполняет задачи по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго. В прошлом году в Конго погибли двое миротворцев, которые также были родом из Украины. Одним из них был старший солдат, а второй старший лейтенант. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что умер один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, которого пожизненно осудили за убийство  актрисы. Известно, что незадолго до своей смерти он заболел коронавирусом. Также сайт сообщал о смерти известного американского актёра, сыгравшего в фильме "Человек-паук".



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Источник: https://www.facebook.com/groups/174486583027708/permalink/1034893616986996/
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