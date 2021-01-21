Украинский военный трагически погиб в Африке

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Мокрик Анастасия
В Демократической
Республике Конго в Африке трагически погиб старший лейтенант Александр
Мулявка. Военный был родом из Украины. Об этом сообщается на странице 11-ой отдельной
бригады армейской авиации сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
В Конго погиб украинский миротворец- фото: ministryofdefenceua
Известно, что
офицер погиб в понедельник, 18 января. Информацию об этом сообщили 20 января. При
каких обстоятельствах случилась трагедия – не сообщается. По информации
источника, Александр Мулявка выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного
вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
Командование и личный состав 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" выразили свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего офицера. Под этим постом, люди, знавшие военного, также выражают свои соболезнования и отмечают, что он был очень молод и впереди у него была вся жизнь.
Стоит отметить, что начиная с 2012 года 18 отдельный вертолетный отряд миссии ООН выполняет задачи по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго. В прошлом году в Конго погибли двое миротворцев, которые также были родом из Украины. Одним из них был старший солдат, а второй старший лейтенант.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что умер один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки, которого пожизненно осудили за убийство актрисы. Известно, что незадолго до своей смерти он заболел коронавирусом. Также сайт сообщал о смерти известного американского актёра, сыгравшего в фильме "Человек-паук".
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