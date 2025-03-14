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Украинские водители за рубежом: в каких странах происходит больше всего ДТП

Перед поездкой следует проверить правила страхования в стране пребывания, ведь без «Зеленой карты» путешествие может обернуться серьезными финансовыми проблемами.

14 марта 2025, 19:27
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Амбарцумян Анна

В 2024 году украинские водители стали участниками почти 16 тысяч дорожно-транспортных происшествий за границей, что привело к выплате страховых компенсаций более чем на 50,5 млн евро. Больше всего аварий произошло в Польше и Германии, возглавивших антирейтинг. Почему украинские автолюбители попадают в ДТП за границей и как избежать финансовых потерь – читайте дальше.

Украинские водители за рубежом: в каких странах происходит больше всего ДТП

ДТП. Фото: freepik

В 2024 году украинские страховые компании выплатили более 50,5 млн. евро компенсаций пострадавшим в ДТП за рубежом, где виновниками стали украинские водители. В общей сложности урегулировано 15 926 дел, что на 5,32% больше, чем в 2023 году.

Больше всего аварий с участием украинцев произошло в таких странах:

  1. Польша – 35,1% случаев (5 503 дела), страховые выплаты составили 11,12 млн евро.

  2. Германия – 20% случаев (3 194 дела), выплачено 15,26 млн евро.

  3. Румыния – 6,3% случаев (1017 дел), компенсации составили 3,75 млн евро.

  4. Чехия – 6,1% случаев (977 дел), страховые выплаты составили 3,01 млн. евро.

  5. Италия – 4% случаев (648 дел), компенсация также 3,01 млн. евро.

Украинские водители за рубежом: в каких странах происходит больше всего ДТП - фото 2

МТСБУ призывает украинских водителей перед путешествием за границу оформить страховой сертификат "Зеленая карта". Он действует в 48 странах-членах системы и гарантирует выплату компенсаций пострадавшим в ДТП, вызванных водителем-страхователем.

Ввиду высоких затрат на ремонт авто и медицинскую помощь за рубежом наличие действующего страхового сертификата поможет избежать значительных финансовых потерь. Например, в Польше компенсации могут достигать 5,21 млн. евро за вред жизни и здоровью и 1,05 млн. евро за повреждение имущества.

Перед поездкой важно ознакомиться с условиями страхового покрытия в стране назначения, ведь лимиты могут достигать миллионов евро или быть неограниченными.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Польше растет проблема иностранной преступности, которая изменяет криминальный ландшафт страны. Полиция все чаще фиксирует деятельность группировок из Восточной Европы, контролирующих наркоторговлю, рэкет и грабеж. Особенно активны банды из Украины и Грузии, которые действуют по отработанным схемам и становятся серьезным вызовом для правоохранителей.



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Источник: https://mtsbu.ua/news/post/najbilsha-kilkist-dtp-z-vini-ukrayinskih-strahuvalnikiv-stalasya-na-teritoriyi-polshchi-nimechchini-ta-rumuniyi-za-sertifikatami-zelena-kartka
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