Украинские таможенники обнаружили неожиданную находку в посылке из Великобритании: поразительная роскошь (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Киевские таможенники изъяли крест с тремя сотнями бриллиантов и рубинов. Роскошь украшения впечатляет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Государственная таможенная служба Украины.
Фото из открытых источников
Так, киевские таможенники вместо б\у бижутерии обнаружили в бандероли из Великобритании скрытое ювелирное украшение. На нем оказалось три сотни бриллиантов и рубинов британского бренда Theo Fennell.
Но таможенники усомнились в том, что обнаруженное украшение лишь имитация драгоценности. Поскольку на цепочке с крестом был и логотип, и отделка 286-ю камнями.
Так, специалисты Государственного геммологического центра установили, что на самом деле это украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов. Представьте, что только одна цепочка была украшен восемью крупными белыми бриллиантами! Настоящая цена этого ювелирного произведения достигает 4200 английских фунтов стерлингов, что от заявленной стоимости больше в 73 раза.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Отмечается, что ювелирное украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен изъято.
Добавим, что такую драгоценность решили спрятать в обычной коробке. Но, как оказалось, брендовый футляр также направлялся в Украину, но отдельным отправлением. Хотя и по адресу этого же получателя.
Ранее стало известно, какие товары чаще конфисковали на украинской таможне в 2020 году.
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