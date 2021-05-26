Украинская "Барби" умерла при загадочных обстоятельствах

В Одессе при загадочных обстоятельствах умерла украинская "Барби" и поэтесса Ольга Архангельская. Женщине было 32 года. О смерти сообщила подруга погибшей Валерия Лукьянова.

Барби из Одессы умерла при загадочных обстоятельствах - детали. Фото: rbc.ua

Валерия написала загадочное сообщение в российской соцсети "ВКонтакте" в память о своей подруге. В сообщении отмечается, что Ольга еще несколько лет назад знала, что умрет. По словам подруги, погибшая готовилась к этому и пыталась убежать от реальности.

"Очень неоднозначная натура, поэтесса. Предсказала свою смерть в своем стихотворении... Она была невероятно гордым и вежливым человеком. Она была очень хорошей, очень открытой и искренней. И эта реальность была слишком суровой для нее. Она пыталась убежать, и ...сбежала", — отметила Лукьянова.





Стоит отметить, что переделывать свою внешность погибшая начала еще десять лет назад. Ольга вела активный образ жизни и имела много увлечений.

Как Валерия Лукьянова, так и Ольга Архангельская выбрали себе образ "Барби". Девушки часто публиковали совместные фото в соцсетях и имели много поклонников. Однако в последние годы Ольга Архангельская почти не появлялась в социальных сетях и не делала постов.



За свою жизнь Архангельская успела выпустить сборник стихов на русском языке "Плыву я во времени".

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