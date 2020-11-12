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Главная Новости Общество происшествия Украинка родила ребенка на улице под роддомом, в который ее не пустили
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Украинка родила ребенка на улице под роддомом, в который ее не пустили

Из-за карантинных ограничений девушку не пустили внутрь роддома

сегодня, 23:12
Автор:

Владимир Лавский

Ночью у роженицы начались схватки и пара решила поехать в родильный дом. Об этом сообщает телеграм-канал "Крокодил". 

Украинка родила ребенка на улице под роддомом, в который ее не пустили

Как сообщает супруг девушки, они уже переболели COVID-19, но тем не менее пару не пустили в отделение областного роддома. Когда стало понятно, что помогать девушке никто из врачей не спешит, муж принял решение расстелить куртку под зданием роддома и самостоятельно принять роды у супруги. 

Во время родов под здание больницы приехала лечащий врач пары и помогла с родами на улице. 

С матерью и ребенком все хорошо, а вот администрация больницы обвинила мужа в том, что он не вызвал скорую, когда начались схватки.


Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, как легко можно преодолеть COVID-19. 


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