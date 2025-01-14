Украинцы продолжают бежать за границу: какие маршруты выбирают беглецы

Украинские пограничники продолжают защиту государственной границы Украины. Не уменьшают количество пограничных нарядов даже на границе со странами ЕС и Молдовой.

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Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE рассказал, как изменилось количество попыток незаконно пересечь границу и какие маршруты выбирают беглецы.

По его словам, еще с июля 2024 пограничники начали фиксировать постепенное уменьшение попыток незаконного пересечения границы и декабрь не исключение.

“Если сравнить с ноябрем, то количество желающих незаконно пересечь границу уменьшилось. Однако попытки нарушителей незаконно пересечь границу продолжаются ежедневно, даже если их количество уменьшается”, — отметил Демченко.

Он также рассказал, как обычно действуют беглецы.

"Большинство нарушителей не самостоятельно для себя планируют такие путешествия, а обращаются к третьим лицам, таким преступным организованным группам, которые им за средства обещают, что им удастся незаконно пересечь границу", — рассказал он.

Что касается маршрутов, то пресс-секретарь ГНСУ отметил, что они, возможно, сейчас и меняются из-за погодных условий, ведь в труднодоступной горной местности лежит снег. Однако даже на этих направлениях пограничники периодически фиксируют попытки незаконно пересечь границу.

По словам Демченко, подавляющее количество нарушителей от 20 до 40 лет.

Напомним, бывшая нардеп Надежда Савченко, как писал портал "Комментарии", предлагает кардинально решить вопрос пересечения границы мужчинами мобилизационного возраста. Она предлагает разрешить выезд, однако без имущества.



