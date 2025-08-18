Украинцев предупредили: почему нельзя открывать окна на проветривание

Украинцев предупреждают – если вы едете в отпуск или просто даже открываете окна на проветривание без москитных сеток – ваш дом могут посетить "гости". По данным команды спасения животных города Киева Kyiv Animal Rescue Group, в Украине началась миграция летучих мышей.

В Украине началась миграция летучих мышей

В Украине есть как оседлые, так и мигрирующие виды летучих мышей. Часть проводит лето здесь, другие прилетают зимовать, а некоторые только пролетают.

Началась сезонная миграция: летучие мыши преодолевают сотни километров и останавливаются на отдых в незнакомых местах. Окно без сетки или щель форточки может стать для них ловушкой – они залетают внутрь и не могут выбраться.

Кроме того, в квартире может оказаться целая колония, для самих животных это опасно: в помещении они могут повредиться.

А длительное отсутствие хозяев может стать для них роковым.

" Все виды летучих мышей, которые встречаются в Украине, занесены в Красную книгу из-за стремительного сокращения популяции. Сохраните их и позаботьтесь о своем доме: установите сетки или закройте окна на время отпуска ", – отмечают зоозащитники.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Сумах зафиксировано два случая укуса людей летучими мышами — об этом сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней. Оба инцидента произошли в конце июля, когда пострадавшие пытались самостоятельно выгнать животных из своих домов. В результате люди получили укусы и были срочно направлены на антирабическое лечение.

По словам Натальи Галушко, заведующие отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней, летучие мыши — потенциальные переносчики бешенства. Самое опасное, что симптомы у зараженных животных могут отсутствовать, поэтому каждый контакт с диким животным несет потенциальную угрозу.