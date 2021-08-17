Украинцев предупредили о новой схеме обмана: мошенники представляются работниками госорганов

В Государственной казначейской службе Украины рассказали о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят гражданам, обещая выплатить компенсацию, а на самом деле пытаются выманить денежные средства из карманов доверчивых украинцев. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Украинцев предупредили о новой схеме-обмана - фото из открытых источников

Злоумышленники звонят якобы от лица сотрудников Казначейства и предлагают перечислить деньги за некачественные лекарства, приобретенные ранее. Чтобы получить такую "компенсацию", аферисты просят жертву заплатить "судебный сбор" за якобы выигранное судебное дело против производителя этих медикаментов.

В Казначействе отмечают, что в случае поступления таких предложений, украинцам следует обратиться в правоохранительные, поскольку в компетенцию государственного ведомств не входит инициирования возбуждения судебных дел против производителей некачественных товаров или услуг.

Более того, сотрудники Казначейства не осуществляют звонки физлицам, чтобы осуществить перечисления средств — это также вне компетенции ведомства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одной из наиболее популярных социальных сетей Instagram все более популярной становится платная блокировка аккаунтов, на чем аферисты могут заработать от 5 до 60 евро. В свою очередь активно начали работать сервисы, которые наоборот готовы разблокировать аккаунт, однако тоже не бесплатно.

Специалисты предполагают, что между интернет-аферистами и подобными сервисами может быть сговор. К примеру, если аккаунт пользователя заблокирован, то жертве необходимо будет заплатить за его восстановление.









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