Украинцев отказываются селить в отеле в Египте: что произошло (ВИДЕО)

Туристам из Украины отказали в поселении в одном из отелей Египта в связи с тем, что в нем не оказалось мест. При этом отдыхающие бронировали номера заранее и платили за них. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

Украинцев отказываются селить в отелях в Египте - фото из открытых источников

Подписчики, которые предоставили журналисту информацию и соответствующее видео, рассказывают, что отправились встречать новый год в Египет в город Марса Алам. Однако в отеле Albatros Sea World Marsa Alam их ждал неприятный сюрприз.

"В отеле, за который они (туристы — ред.) заплатили, не оказалось мест. Селить людей отказываются и предлагают жить в другом отеле, гораздо хуже и дешевле. Не хочешь — ночуй на улице. Людей кинул оператор ANEX Tour Ukraine, который теперь ничего не объясняет и не дает своих представителей на месте", — написал Казанский.

Кроме того, известно, что в такой неприятной ситуации оказалось 25 человек с детьми.

Журналист добавил, что хотел отметить в публикации туроператора, но он сбивает метку.

Дмитрий Митасов, с которым и произошел данный инцидент, рассказал, что перед поселением к отдыхающим обратился представитель туроператора и сообщил, что в отеле якобы проблемы с электрикой. Однако, по словам мужчины, электричество работало исправно.

Мужчина отметил, что несмотря на то, что украинцев в отель не заселяли, параллельно ключи от номера выдали семьям из Германии и Британии.

Только после десятичасового ожидания в отеле, которое закончилось около 4 часов утра, отдыхающим все же предоставили номера.

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