Украина заявила об аресте российского агента, планировавшего нападения в Одессе

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Карина Ожерельева
Служба безопасности Украины заявила в понедельник, 10 января, что задержала агента российской военной разведки, планировавшего нападения на крупнейший черноморский порт страны Одессу. Об этом сообщает Reuters.
Одесский порт - фото из открытых источников
Агент был задержан при попытке завербовать кого-либо для совершения нападений.
Официальные лица российского министерства иностранных дел и обороны не сразу ответили на запрос о комментарии по поводу заявления Украины, где не рассказали о деталях.
Киев, Вашингтон и западные столицы выразили обеспокоенность по поводу наращивания российских войск вблизи Украины и возможности вторжения.
Москва отрицает планирование нападения и обвиняет Украину и НАТО в разжигании напряженности, требуя от альянса, возглавляемого США, гарантировать, что он не предоставит Украине членство.
В прошлом месяце Россия заявила, что кто-то бросил коктейль Молотова в российское консульство во Львове, и что она официально протестовала из-за нападения, которое назвала "террористическим актом".
Как сообщали ранее "Комментарии", США и Россия начали напряженные переговоры по Украине. Вашингтон надеется, что сможет избежать опасности нового российского вторжения в Украину, не уступая широким требованиям Кремля по безопасности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вполне возможно, что дипломатия может закончиться после одной встречи, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил пессимистические ожидания по поводу переговоров с высокими ставками.
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