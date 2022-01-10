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Украина заявила об аресте российского агента, планировавшего нападения в Одессе

Агент был задержан при попытке завербовать кого-то для совершения нападения

сегодня, 18:45
Автор:

Карина Ожерельева
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Служба безопасности Украины заявила в понедельник, 10 января, что задержала агента российской военной разведки, планировавшего нападения на крупнейший черноморский порт страны Одессу. Об этом сообщает Reuters.

Украина заявила об аресте российского агента, планировавшего нападения в Одессе

Одесский порт - фото из открытых источников

"Его главной задачей было расшатывать политическую ситуацию в Одесской области посредством диверсий и террористических актов", — сообщили в СБУ.

Агент был задержан при попытке завербовать кого-либо для совершения нападений.

Официальные лица российского министерства иностранных дел и обороны не сразу ответили на запрос о комментарии по поводу заявления Украины, где не рассказали о деталях.

Киев, Вашингтон и западные столицы выразили обеспокоенность по поводу наращивания российских войск вблизи Украины и возможности вторжения.

Москва отрицает планирование нападения и обвиняет Украину и НАТО в разжигании напряженности, требуя от альянса, возглавляемого США, гарантировать, что он не предоставит Украине членство.

В прошлом месяце Россия заявила, что кто-то бросил коктейль Молотова в российское консульство во Львове, и что она официально протестовала из-за нападения, которое назвала "террористическим актом".

Как сообщали ранее "Комментарии", США и Россия начали напряженные переговоры по Украине. Вашингтон надеется, что сможет избежать опасности нового российского вторжения в Украину, не уступая широким требованиям Кремля по безопасности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вполне возможно, что дипломатия может закончиться после одной встречи, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил пессимистические ожидания по поводу переговоров с высокими ставками.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-arrests-russian-agent-planning-attacks-odessa-2022-01-10/
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