Украина в огне: по областям чрезвычайная ситуация даже зимой

Только за минувшие сутки пламя охватило гектары украинской земли . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. Спасатели отмечают: даже зимой огонь уничтожает украинские экосистемы, рискуя перекинуться на населенные пункты.

В Украине масштабные пожары

▪ Львовщина – за сутки произошло 90 пожаров. В одном из случаев пламя опрокинулось на здание, но спасатели вовремя остановили огонь.

▪ Виннитчина – 37 пожаров, площадью почти 39 га. Одно из самых больших возгораний охватило 2,9 га кукурузных остатков.

▪ Ивано-Франковская область – 57 пожаров, площадью 4 га.

▪ Киевщина – 27 пожаров, площадью более 14,5 га.

▪ Тернопольщина – 14 пожаров и 14 га выжженной земли. Огонь угрожал лесополосам и жилым домам.

▪ Черновицкая область – 9 пожаров. Только в Черновцах выгорело более 3 гектаров земли.

"Цифры поражают! В 90% случаев причина – человеческий фактор: кто-то поджег сухую траву, бросил окурок или не погасил костер", – отмечают спасатели.

В ГСЧС в очередной раз напоминают:

Поджог сухостоя – преступление! Штраф – от 3060 до 6120 грн!

Вы уничтожаете плодородные почвы.

Погибают животные и насекомые.

Дым загрязняет воздух.

Огонь угрожает жилью.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы якобы начали получать сообщения, в которых объясняется сложная ситуация в стране и сообщается, что людям самим придется ликвидировать пожары из-за нехватки спасателей.

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили ситуацию. По данным Центра информация, что "спасателей значительно сократили, поэтому украинцы должны самостоятельно ликвидировать пожары" — не соответствует действительности. Такие сообщения получают пользователи мессенджера Signal якобы от имени Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“На самом деле: ГСЧС не посылала эти сообщения и не делала никаких официальных заявлений о сокращении штата или изменении порядка реагирования на вызовы. В настоящее время спасатели работают в штатном режиме и реагируют на все вызовы граждан. Так что в случае возникновения чрезвычайной ситуации вы можете звонить по номеру 101 или 112”, — говорится в сообщении.