«Украина поставляет органы для трансплантации в США»: что известно

Пропагандистские Telegram-каналы РФ пишут фейки, что якобы "американское издание Army Times поблагодарило Украину за поставки органов и биоресурсов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Иллюстративное фото

На самом деле: Army Times не публиковало такой материал. Как "доказательство" кремлевские каналы показали скриншот сюжета под названием "Жизнь после смерти". Однако на деле в сюжете 2021 говорилось о проведении операций по трансплантации в Киеве и Запорожье. Об этом пишет VoxCheck.

На сайте и в соцсетях Army Times нет материалов о поставках органов. Медиа несколько раз упоминала в материалах Украины: чаще всего в них речь шла о ходе боевых действий, заявлениях политиков о войне и военной помощи. Однако издание ни разу не писало о продаже Киевом донорских органов или проведении операций по трансплантации в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 9 января Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий изъятие анатомических материалов для трансплантации у погибших военнослужащих и у лиц, погибших в результате российской агрессии против Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №9558 поддержали 254 народных избранника. Как пояснили авторы законопроекта, в Украине уже существует ограничение на изъятие органов у погибших во время боевых действий, однако это касается только Донецкой и Луганской областей. Этот закон касается как военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, так и гражданских лиц, ставших жертвами российской агрессии.