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Украина обратилась к МАГАТЭ из-за удара дрона РФ по Чернобыльской АЭС

Украина призывает МАГАТЭ срочно активизироваться для предотвращения атак на ядерные объекты из-за атаки России на саркофаг укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС.

сегодня, 11:30
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Slava Kot

В ночь на 14 февраля российский беспилотник врезался по Новому безопасному конфайнменту объекта "Укрытие" (НБК). Министерство энергетики Украины обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом активизировать усилия через российский ядерный терроризм.

Украина обратилась к МАГАТЭ из-за удара дрона РФ по Чернобыльской АЭС

Чернобыльская атомная электростанция

Минэнерго опубликовало в Telegram сообщение, в котором известили, что передали МАГАТЭ все обстоятельства ночной атаки России на Чернобыльскую АЭС. Кроме того, глава Минэнерго Герман Галущенко призвал заставить Россию прекратить террористические атаки на ядерные объекты.

"Украина призывает срочно активизировать усилия мирового сообщества на беспрецедентный акт российского ядерного терроризма. Атака на Арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС представляет угрозу всему континенту", — сказал Галущенко.

В министерстве также указали абсолютно недопустимые российские атаки на энергетическую структуру Украины, особенно на атомные электростанции.

"Любое нарушение целостности защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для всего региона", — добавили в Минэнерго.

Напомним, что в результате попадания российского ударного дрона получил серьезные повреждения саркофаг, которым накрыт реактор 4 энергоблока Чернобыльской АЭС. Несмотря на удар по атомной станции, радиационный фон не изменялся, а замеры его изменения производятся постоянно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции МАГАТЭ на российский дрон, нанесший удар по Чернобыльской АЭС.

Также "Комментарии" писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что европейцы уже не просто "обеспокоены" ударом дрона по ЧАЭС.



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Источник: https://t.me/energyofukraine/3577
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