"Украина готовит теракты в Евросоюзе": что известно

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины назвали российской дезинформацией слух о том, что Украина якобы может быть причастна к подготовке терактов в отношении дипломатов на территории Европейского Союза. Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на комментарий представителя ГУР МО Андрея Юсова изданию "РБК-Украина". Разведчик объяснил, зачем РФ разгоняет этот фейк.

Юсов посоветовал не слушать российскую пропаганду: Украина не может быть причастна ни к каким терактам в ЕС. Фото: Украинский Медиа центр

Прежде всего, Юсов отметил, что после катастрофического падения авторитета российских пропагандистских ресурсов в цивилизованных странах функцию производства фейков вынуждены были взять на себя российские спецслужбы. Теперь они, по наблюдениям ГУР, ежедневно выдают "очевидно абсурдные вымышленные новости" с целью дестабилизировать Украину и украинские силы безопасности и обороны

Юсов напомнил, что недавно шуму наделало заявление спецслужб РФ об "угрозе терактов" против лидеров несистемной оппозиции РФ на территории ЕС, которые якобы готовит Украина. Фейк о "терактах против дипломатов" — это "новая серия", отметил представитель ГУР.

"Безусловно это фейки. С другой стороны это прямая угроза для дестабилизации ситуации в других странах. Путинские спецслужбы хорошо умеют устраивать разнообразные провокации и теракты в том числе и против собственных граждан. Безусловно, весь мир понимает абсурдность этих заявлений, но пропагандистские задачи требуют определенных действий, даже если они абсолютно не выдерживают никакой критики", — констатирует разведчик.

Отвечая на вопрос, может ли сама РФ попытаться устроить такие теракты, по мнению Юсова не следует оперировать категориями — "может" или "не может".

"Российский режим сегодня — это режим, который пренебрегает суверенитетом других государств, ведет агрессивную войну и в том числе проводит агрессивные действия, элементы гибридной войны на территории третьих государств. Российские спецслужбы работают чрезвычайно агрессивно в разных направлениях. Это та угроза, которая хорошо осознается демократическими странами и партнерами Украины", — отметил он.

Как писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что президент США Дональд Трамп легко покупается на российскую пропаганду и транслирует ее миру.