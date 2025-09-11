Уклонение от мобилизации за 10 тыс. долл.: чиновник Минобороны организовал незаконную схему

В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации — чиновник Минобороны устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Национальной полиции сообщили, что работник Департамента мобилизации Министерства обороны предлагал мужчинам мобилизационного возраста трудоустройство на предприятии, имеющем право бронировать от мобилизации. Стоимость такой услуги составляла 10 000 долларов.

Чиновника задержали при получении указанной суммы средств от "клиента". Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"По ходатайству следователей суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В целом ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", — сообщили в Нацполиции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве полицейские задержали правонарушителя, который помогал военнообязанным незаконно пересечь государственную границу Украины.

В Национальной полиции сообщили, что фигурант обещал довезти военнообязанного из Киева в Черновицкую область, а оттуда помочь его переходу в Румынию. Такая "услуга" стоила 13,5 тыс. евро.

Правонарушителем оказался 42-летний мужчина, разработавший пошаговый план нелегального путешествия из Киева в Румынию. В полиции уточнили, что за такую путевку фигурант просил 13 500 евро, из них, как объяснял "клиентам", часть средств якобы должен передать должностным лицам пограничной службы, которые и обеспечили бы беспрепятственное пересечение государственной границы.



