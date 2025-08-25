Удар Израиля по больнице в Газе: безумные жертвы

Рубрики
Ткачова Марія
25 августа израильская армия нанесла удар по больнице в Хан-Юнисе на юге Сектора Газы, сообщают Reuters и Al Jazeera. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых четверо журналистов.
Ударение Израиля по больнице в Газе
По свидетельству очевидцев, ударов было два. Во время первого погиб оператор Reuters Хоссам аль Масри, который вел прямую трансляцию. Когда на место прибыли спасатели, журналисты и местные жители, авиация нанесла повторный удар, в результате которого получил ранение фотограф Reuters Хатем Халед.
Среди погибших также фотокорреспондент Al Jazeera Мохаммед Салама, независимая журналистка Мариам Абу Дака и журналист Моаз Абу Таха. Таким образом, по данным Палестинского союза журналистов, количество погибших медийщиков в Газе с начала израильской военной кампании в октябре 2023 года превысило 240 человек.
В израильской армии подтвердили факт удара по району больницы и заявили, что начальник Генштаба поручил провести предварительное расследование. В то же время там подчеркнули, что Армия обороны Израиля "не направляет удары против журналистов" и выразила сожаление из-за гибели гражданских.
Напомним, в начале августа в результате другой атаки в Газе погибли пятеро сотрудников Al Jazeera.