Удар Израиля по больнице в Газе: безумные жертвы
НОВОСТИ

Удар Израиля по больнице в Газе: безумные жертвы

Израиль нанес удар по больнице в Хан-Юнисе, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, среди них четверо журналистов

25 августа 2025, 17:47
Автор:
Ткачова Марія

25 августа израильская армия нанесла удар по больнице в Хан-Юнисе на юге Сектора Газы, сообщают Reuters и Al Jazeera. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых четверо журналистов.

Удар Израиля по больнице в Газе: безумные жертвы

Ударение Израиля по больнице в Газе

По свидетельству очевидцев, ударов было два. Во время первого погиб оператор Reuters Хоссам аль Масри, который вел прямую трансляцию. Когда на место прибыли спасатели, журналисты и местные жители, авиация нанесла повторный удар, в результате которого получил ранение фотограф Reuters Хатем Халед.

Среди погибших также фотокорреспондент Al Jazeera Мохаммед Салама, независимая журналистка Мариам Абу Дака и журналист Моаз Абу Таха. Таким образом, по данным Палестинского союза журналистов, количество погибших медийщиков в Газе с начала израильской военной кампании в октябре 2023 года превысило 240 человек.

В израильской армии подтвердили факт удара по району больницы и заявили, что начальник Генштаба поручил провести предварительное расследование. В то же время там подчеркнули, что Армия обороны Израиля "не направляет удары против журналистов" и выразила сожаление из-за гибели гражданских.

Напомним, в начале августа в результате другой атаки в Газе погибли пятеро сотрудников Al Jazeera.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у полномочия по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что ограничение русской музыки на популярных стриминговых платформах является необходимым шагом для сохранения культурного пространства и национальной безопасности Украины.
По ее словам, распространение контента, созданного исполнителями, поддерживающими агрессию России, представляет прямую угрозу украинской культурной идентичности.



Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-hits-gaza-hospital-killing-least-15-people-including-journalists-2025-08-25/
