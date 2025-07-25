26-летний специалист информационных технологий учебного заведения, на протяжении нескольких месяцев терроризировал школы и детские сады Черновцов ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Черновицкой областной прокуратуры.

Учитель информатики в Черновцах несколько месяцев «минировал» школы и садики

Каждый вызов заставлял приостанавливать учебный процесс и эвакуировать детей и педагогов. На место оперативно прибывали взрывотехники, кинологи и другие спецслужбы.

К счастью, ни разу опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружили.

Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры доказали вину мужчины в заведомо ложном информировании о подготовке взрыва (ст. 259 УК Украины).

Ему назначено наказание в размере 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Свой поступок мужчина объяснил желанием перейти на дистанционную учебу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая почти ежедневно попадает в новые скандалы, в частности "благодаря" своим комментариям тех или иных событий. Так, на этот раз политик прокомментировала новость о гибели своего коллеги — нардепа от партии "Голос" Ярослава Рущишина, который вчера вечером погиб в ДТП.

"Мобилизировался бы или выступал за реформу армии, был бы в разы полезнее воина или политика, считаю. А так... Человека жалко, конечно, но не больше наших защитников на фронте, которые сейчас без сроков службы в нереформированной армии. Земля пухом. Соболезнование родным и близким. Нардепский человеческий ресурс ВРУ снова уменьшен Судьбой", – пишет нардепка в своем сообщении в Фейсбуке.

На ее публикацию сразу отреагировали коллеги-нардепы, некоторые из них назвали Безуглую "животным", "конченой" и другими оскорблениями.