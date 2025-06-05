Ученые выяснили, что ждет человечество в случае ядерной войны между Россией и США

В случае масштабной ядерной войны между США и Россией, человечество рискует столкнуться не только с миллионами смертей и немедленной катастрофой, но и с длительными изменениями климата, глобальным голодом и социальным коллапсом. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Пенсильвания, которые смоделировали сценарий ядерной войны.

Последствия ядерной войны. Фото из открытых источников

По оценкам исследователей, во время ядерной войны в атмосферу попадет около 150 миллионов тонн сажи, блокирующей солнечный свет. Как следствие, температура на планете может снизиться в среднем на 15 градусов, что вызывает ядерную зиму. По прогнозу ученых, она продлится более десяти лет.

Еще одной проблемой станет разрушение озонового слоя из-за массовых выбросов оксидов азота. Это позволит вредному ультрафиолетовому излучению проникать на поверхность Земли. Больше всего от этого пострадают растения, ведь их фотосинтез нарушится. Кроме того, упадет также их урожайность. Пик радиационного поражения учёные ожидают примерно через 8-9 лет после начала ядерной войны.

Исследователи считают, что в первые годы после взрывов объем солнечной радиации и осадков уменьшится на 70%, что повлечет за собой резкое снижение сельскохозяйственной производительности. Например, ученые смоделировали влияние на производство кукурузы, которая является одной из ключевых культур для пищевых цепей во многих регионах. При "плохом сценарии" глобальное производство упадет на 80%, а восстановление может занять до 12 лет.

Это нарушит цепи поставок, торговлю, а также спровоцирует глобальный голод. Наиболее уязвимы будут страны, зависимые от импорта пищевых продуктов, а также те, чья экономика тесно связана с агросектором.

Авторы исследования отмечают, что нынешняя геополитическая ситуация, в частности, вторжение России в Украину, конфликт в Кашмире и нестабильность на Ближнем Востоке подорвали хрупкий баланс, существовавший в конце Холодной войны. Ученые предостерегают, что война между ядерными державами приведет к катастрофическим социальным потрясениям, которые по масштабам превысят все, что переживало человечество раньше.

"Тотальная ядерная война и дальнейшая ядерная зима будут разрушительными для человечества и биосферы. Когда речь идет о ядерной зиме, наилучший подход к предотвращению ее разрушительных последствий — избежать ее", — считают ученые.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну. Названы возможные места атаки.

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