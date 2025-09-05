Ученик школы в Закарпатье планировал теракт в прямом эфире

Рубрики
15-летний ученик одной из школ в Закарпатье планировал нападение с холодным оружием в учебном заведении. Он был задержан в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Ученик школы на Закарпатье планировал теракт в прямом эфире
Полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:
• киберполиция анализировала все доступные данные,
• уголовная полиция проводила оперативные мероприятия,
• возле учебного заведения выставили усиленную охрану.
В результате – нападение предупреждено, дети и педагоги – в безопасности.
В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, он планировал напасть на учащихся и транслировать это в соцсети.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге на Днепропетровщине уже вторые сутки ищут 16-летнюю Дарью Ткачёву. Известно, что девочка ночью или рано утром 4 сентября покинула дом, оставив прощальную записку и оставив телефон дома. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Как сообщает местное издание Свои. Кривой Рог, правоохранители, нацгвардейцы со служебными собаками Найтом и Персом, волонтеры и водолазы будут снова прочесывать местность в районе Заречного.