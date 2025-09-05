Ученик школы в Закарпатье планировал теракт в прямом эфире

15-летний ученик одной из школ в Закарпатье планировал нападение с холодным оружием в учебном заведении. Он был задержан в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ученик школы на Закарпатье планировал теракт в прямом эфире

"Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", – сообщил министр.

Полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:

• киберполиция анализировала все доступные данные,

• уголовная полиция проводила оперативные мероприятия,

• возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

В результате – нападение предупреждено, дети и педагоги – в безопасности.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, он планировал напасть на учащихся и транслировать это в соцсети.

"Благодарю все привлеченные подразделения полиции Закарпатья за профессиональность и слаженность действий, спасающих жизнь. Безопасность в школах – наш приоритет", – подчеркнул Клименко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге на Днепропетровщине уже вторые сутки ищут 16-летнюю Дарью Ткачёву. Известно, что девочка ночью или рано утром 4 сентября покинула дом, оставив прощальную записку и оставив телефон дома. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Как сообщает местное издание Свои. Кривой Рог, правоохранители, нацгвардейцы со служебными собаками Найтом и Персом, волонтеры и водолазы будут снова прочесывать местность в районе Заречного.