logo

BTC/USD

110709

ETH/USD

4289.07

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ученик школы в Закарпатье планировал теракт в прямом эфире
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученик школы в Закарпатье планировал теракт в прямом эфире

Полиция предупредила трагедию в школе в Закарпатье – школьник планировал нападение с оружием

5 сентября 2025, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

15-летний ученик одной из школ в Закарпатье планировал нападение с холодным оружием в учебном заведении. Он был задержан в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ученик школы в Закарпатье планировал теракт в прямом эфире

Ученик школы на Закарпатье планировал теракт в прямом эфире

"Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", – сообщил министр.

Полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:

• киберполиция анализировала все доступные данные,

• уголовная полиция проводила оперативные мероприятия,

• возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

В результате – нападение предупреждено, дети и педагоги – в безопасности.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, он планировал напасть на учащихся и транслировать это в соцсети.

"Благодарю все привлеченные подразделения полиции Закарпатья за профессиональность и слаженность действий, спасающих жизнь. Безопасность в школах – наш приоритет", – подчеркнул Клименко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге на Днепропетровщине уже вторые сутки ищут 16-летнюю Дарью Ткачёву. Известно, что девочка ночью или рано утром 4 сентября покинула дом, оставив прощальную записку и оставив телефон дома. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Как сообщает местное издание Свои. Кривой Рог, правоохранители, нацгвардейцы со служебными собаками Найтом и Персом, волонтеры и водолазы будут снова прочесывать местность в районе Заречного.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости