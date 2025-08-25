Пророссийские каналы распространяют фейковую информацию, что якобы полицейский в Одесской области избил гражданского мужчину вместе с ТЦК, после чего сам правоохранитель "был ликвидирован". К сообщению добавляются фото избитого гражданина и убитого полицейского, передает Центр противодействия дезинформации СНБО.

«Убийство полицейского в Одессе после избиения им гражданского»: что известно

В Одесском районном управлении полиции №1 сообщают, что информация о якобы убийстве старшего лейтенанта полиции Игоря Гапенко в Одессе и его причастности к избиению гражданского гражданина не соответствует действительности.

Также отмечается, что сотрудник находится в отпуске, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, никаких противоправных действий в отношении гражданского мужчины, о которых пишут в пророссийских TG-каналах, не было совершено.

Согласно официальной информации, гражданину стало плохо из-за эпилептического нападения, ему оказали медицинскую помощь, а фото и сообщения о "ликвидации" полицейского не имеют никакого отношения к И. Гапенко или другим сотрудникам полиции Одесщины.

"Распространение подобных материалов является откровенной манипуляцией и частью более широкой информационной стратегии России. российская пропаганда целенаправленно дискредитирует украинскую полицию и пытается подрывать доверие граждан к государственным институтам", – отмечают в ЦПД.

