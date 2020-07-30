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Главная Новости Общество происшествия Убийство и расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков оказались спецоперацией полиции
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Убийство и расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков оказались спецоперацией полиции

Полиции удалось задержать несостоявшегося исполнителя убийства

сегодня, 17:31
Автор:

Татьяна Веремеева
Убийство и расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков оказались спецоперацией полиции

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией. В ходе нее правоохранители предотвратили заказное убийство украинца.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований.

За убийство жителя Донецкой области, который известный в преступном мире, криминальный "авторитет" обещал 50 тысяч долларов.

В ходе спецоперации полиция задержали исполнителя "на горячем" – прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Организатору заказного убийства сотрудники Главного следственного управления Нацполиции пока заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, по данным СМИ, расстрелянным оказался известный в преступном мире Александр Мазур. Якобы с 2015 года Мазур под руководством горловского "криминального авторитета" контролировал фермерские хозяйства в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях.


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