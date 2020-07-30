Убийство и расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков оказались спецоперацией полиции

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Татьяна Веремеева
Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
сообщил, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией. В
ходе нее правоохранители предотвратили заказное убийство украинца.
Об этом сообщает "РБК-Украина"
со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований.
За убийство жителя Донецкой области, который известный в преступном мире,
криминальный "авторитет" обещал 50 тысяч долларов.
В ходе спецоперации полиция задержали исполнителя "на горячем" – прямо во
время передачи части обещанных средств в сумме 25 тысяч долларов. Ему сообщили
о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п.
12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Организатору заказного убийства сотрудники Главного следственного
управления Нацполиции пока заочно подготовили подозрение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного
кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
Напомним, по данным СМИ, расстрелянным
оказался известный в преступном мире Александр Мазур. Якобы с 2015 года
Мазур под руководством горловского "криминального авторитета" контролировал
фермерские хозяйства в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской
областях.
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