У родственников погибших воинов требуют деньги за оформление выплаты: подробности незаконной схемы

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Родственник чиновника территориального центра комплектования в Запорожской области требовал у членов семьи погибшего военнослужащего "вознаграждение" за беспрепятственное оформление денежной помощи. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что злоумышленника задержали.
Военный. Иллюстративное фото
Отмечается, что 8 июля злоумышленника задержали во время получения части неправомерной выгоды. Фигурантом оказался житель области. Его задержали по подозрению в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Отмечается, что злоумышленник потребовал у родных погибшего воина деньги в 2024 году. За вознаграждение он обещал содействие в беспрепятственной подаче документов, а в дальнейшем — оформлении и получении единовременной денежной помощи как члена семьи погибшего военнослужащего. За свои услуги фигурант просил 50% денежных средств, которые семья погибшего будет получать в дальнейшем.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сумской области разоблачили агента ФСБ, бывшего военного. Он формировал агентурную сеть для РФ и шпионил за перемещением украинских защитников. Информаторов искал среди бывших и действующих военных.