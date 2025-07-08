У родственников погибших воинов требуют деньги за оформление выплаты: подробности незаконной схемы

Родственник чиновника территориального центра комплектования в Запорожской области требовал у членов семьи погибшего военнослужащего "вознаграждение" за беспрепятственное оформление денежной помощи. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что злоумышленника задержали.

Военный. Иллюстративное фото

Отмечается, что 8 июля злоумышленника задержали во время получения части неправомерной выгоды. Фигурантом оказался житель области. Его задержали по подозрению в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

"В ходе следствия, которое проводят следователи ГУНП в Запорожской области, выяснили, что мужчина использовал родственные связи с должностным лицом одного из ТЦК и СП Запорожской области для получения неправомерной выгоды", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что злоумышленник потребовал у родных погибшего воина деньги в 2024 году. За вознаграждение он обещал содействие в беспрепятственной подаче документов, а в дальнейшем — оформлении и получении единовременной денежной помощи как члена семьи погибшего военнослужащего. За свои услуги фигурант просил 50% денежных средств, которые семья погибшего будет получать в дальнейшем.

"В течение шести месяцев он незаконно получил более 1,3 млн грн из денежных средств, начисленных семье погибшего военнослужащего", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сумской области разоблачили агента ФСБ, бывшего военного. Он формировал агентурную сеть для РФ и шпионил за перемещением украинских защитников. Информаторов искал среди бывших и действующих военных.



