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У раненых военных требуют взятки: что известно

У раненого военного требовали взятку за комиссование

24 июля 2025, 19:09
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Кречмаровская Наталия

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Днепре разоблачена схема незаконного влияния на ВВК. Сотрудник больницы требовал 4 тыс. долл. за комиссование раненого бойца.

У раненых военных требуют взятки: что известно

Взятка. Фото Офиса Генпрокурора

Как сообщили в Генпрокурора, военнослужащий, имеющий боевые травмы и контузии, обратился в ВВК. Причиной послужило ухудшение состояния здоровья. Однако, несмотря на наличие законных медицинских оснований, комиссование затягивалось. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый – инспектор медучреждения, ранее работавший в этой же больнице заместителем руководителя, предложил бойцу "помощь", а за свои услуги требовал 4 тыс. долл.

Сообщается, что первую часть неправомерной выгоды фигурант получил в мае 2025 года, вторую – в июле. В тот же день военный получил вывод ВВК — он был признан ограниченно годным к военной службе, несмотря на обещания полного увольнения.

Фигурант был задержан при передаче второй части средств и документов. Ему сообщили о подозрении за предоставление и получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством. Проверяют и другие возможные участники противоправной схемы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Черниговской области произошел трагический инцидент на тренировочном полигоне. В оперативном командовании "Север" сообщили, что произошло.

Отмечается, что 16 июля 2025 на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины во время выполнения упражнений по боевой стрельбе произошел трагический инцидент. Относительно обстоятельств происшествия сообщают, что курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей. В результате выстрелов двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/za-komisuvannya-poranenogo-biicya-pracivnik-likarni-u-dnipri-vimagav-4-tis-dolariv-ssa-vikrito-sxemu-nezakonnogo-vplivu-na-vlk
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