У пилота произошел сердечный приступ во время полета: пассажирка села за штурвал самолета

В небе над Калифорнией произошла уникальная история. Пассажирка частного самолета сумела приземлить воздушное судно после того, как у ее супруга-пилота произошел сердечный приступ во время полета.



Пассажирка приземлила самолет. Фото из открытых источников

78-летний Элиот Алпер управлял двухмоторным самолетом Beechcraft King Air C90, но внезапно потерял сознание во время полета из Невады в Калифорнию. Единственной пассажиркой на борту была его жена, 69-летняя Ивонн Кинане-Уэллс, которая не имела опыта управления самолетом.

Авиадиспетчеры немедленно пришли на помощь и начали инструктировать женщину по радиосвязи. Кинане-Уэллс удалось удерживать самолет на нужной высоте и изменить курс в ближайший аэропорт в Бейкерсфилде, Калифорния.

Во время полета диспетчерская служба координировала действия Ивонн, предоставляя четкие инструкции по управлению самолетом. К помощи также привлекли многофункциональный самолет, сопровождавший Beechcraft King Air. Он указывал правильный маршрут к взлетно-посадочной полосе ближайшего аэропорта. Несмотря на сильный стресс и отсутствие профессиональной подготовки женщина успешно приземлила самолет, сумев избежать аварии.

Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, но не получил серьезных повреждений. После удачного приземления спасатели немедленно оказали помощь Элиоту Алперу, находившемуся в критическом состоянии. Его доставили в местную больницу, где впоследствии сообщили о смерти пилота.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае, произошедшем в самолете авиакомпании Turkish Airlines. Пилот с 17-летним стажем скончался во время полета. Вместо него самолетом управляли запасные пилоты, совершившие экстренную посадку.

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