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У мужчины в горах на Закарпатье прихватил аппендицит

Мужчина сам является врачом и предположил, почему ему стало плохо

сегодня, 08:36
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Недилько Ксения

В Закарпатье 49-летний киевлянин вместе с женой проходил туристический маршрут, однако вдруг почувствовал ухудшение самочувствия. В разговоре со спасателями мужчина, оказавшийся врачом, предположил, что у него, вероятно, аппендицит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.                                   

У мужчины в горах на Закарпатье прихватил аппендицит

Закарпатье. Фото из открытых источников

На вездеходе "Богун" специалисты ГСЧС добрались до пострадавшего, оказали медицинскую помощь, а после транспортировали туристов-киевлян в село Луги. Здесь их уже ждали врачи экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали мужчину в больницу.

Также в субботу, 12 октября, в Ивано-Франковской области три туристки в районе горы Шпицы потеряли ориентир и заблудились. Спасатели обнаружили женщин, напоили теплым чаем и помогли вернуться к месту временного проживания.

У мужчины в горах на Закарпатье прихватил аппендицит - фото 2
У мужчины в горах на Закарпатье прихватил аппендицит - фото 3
У мужчины в горах на Закарпатье прихватил аппендицит - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Подростка спустя сутки нашли в лесу: что с парнем                             

Речь идет о подростке из с. Черный поток в Ивано-Франковской области, который 27 сентября днем вышел из дома в сторону лесного массива и не вернулся назад. Место нахождения парня было неизвестно, связь с ним тоже отсутствовала.                             

На его поиски были привлечены 34 спасателя, 10 единиц техники, кинологи ГСЧС, полиция, работники лесного хозяйства, а также местные жители. На следующий день спасатели обнаружили юношу в лесном массиве села Молодятин, Коломыйского района и сопровождали его к месту жительства, где передали родителям. Состояние парня удовлетворительное.                   



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