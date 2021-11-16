У Кивы - обыск: что ищет ДБР и прокуратура у народного депутата

Правоохранительные органы явились в дом, где проживает Илья Кива, и обыскивают его, сообщает агентство "Униан".

Илья Кива - скрин видео

В шесть утра 16 ноября 2021 г. Илью Киву, депутат ОПЗЖ, посетили правоохранители. Представители Офиса генерального прокурора и ДБР ведут обыск. Об этом сообщил сам депутат в своем Telegam-канале.

Официальной информации о причинах обыска пока нет. Однако депутат высказал предположение, что на него давят из-за его политической позиции. В частности, перечисляет мужчина в собственном видео, за следующие вещи: за поздравление президента РФ, за красную звезду, за празднование ликвидации "нацистского преступника". По его словам, обыск производится по решению суда.

Дела, открытые против Ильи Кивы, касаются двух случаев, где он публично выражает свою позицию по важным для общества вопросам. Сначала депутат поздравил Путина с днем рождения, назвав его другом украинского народа, который соседнему русскому народу сумел вернуть величие и уважение. После этого Виталий Кличко, мэр столицы, обратился с заявлением в правоохранительные органы, и было открыто производство по делу о государственной измене.

16 октября 2021 г. депутат стрелял в публичном месте – в парке. Причина выстрелов: празднование годовщины смерти Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 г. убил Богдан Сташинский, агент КГБ. Как "внук Героя СССР" и "антифашист", Кива записал видеоролик ночью в парке, на котором было зафиксировано, как он стреляет в воздух из автомата, а за спиной – взрывается фейерверк. За использование огнестрельного оружия было возбуждено еще одно уголовное дело.

Илья Кива – депутат от партии ОПЗЖ, по образованию – правовед. В 2014-15 гг. работал в УМВД Донецкой и Херсонской областей. Затем долгое время был советником Арсена Авакова, министра внутренних дел. В апреле 2021 г. защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

Издание "Комментарии" ранее публиковало материал, в котором описано, как Кива расстреливает портрет Степана Бандеры. Со статьей можно ознакомиться по ссылке

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