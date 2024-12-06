У известного музыканта на сцене во время концерта остановилось сердце (ВИДЕО)

Музыкант Олег Турко, сценический псевдоним Лесик, на сцене во Львове потерял сознание. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщила знакомая музыканта Мария Панчишин.

Олег Турко (слева), Михаил Хома, Назар Гук

Потерял сознание артист прямо на сцене во время концерта. Ему оказывали помощь дольше, чем это делают по протоколу. На его лечение был объявлен сбор средств.

"Вчера вечером у экс-музыканта группы Дзидзьо, Олега Турко, известного как Лесик, на сцене внезапно остановилось сердце. Реанимационные действия продолжались дольше, чем по протоколу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении в реанимации", – говорится в сообщении.

В мае Олег перенес сложную операцию на сердце.

Лесик – Олег Турко, родился 25 марта 1967 года в Новояворивске. Украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы "DZIDZIO", основатель групп "Форте" и "DZIDZ'off".





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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