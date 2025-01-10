У Харрис глаза на лоб полезли: смотрите, как Байден пошутил про ужасные пожары в Калифорнии(ВИДЕО)

Президент США Джо Байден на брифинге о пожарах в Калифорнии неудачно пошутил, передавая слово Камале Харрис. Об этом 10 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на фрагмент трансляции CNN. Первые лица страны находились при этом в кадре в прямом эфире.

Байден неудачно пошутил в присутствии Харрис, но сразу понял ошибку. Фото: из открытых источников

"Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это (пожары) задело напрямую, так что жгите", — обратился к Камале президент, закончив свою часть выступления.

Байден применил оборот "fire away", который на английском имеет значение "начинайте", "давайте". Оно часто встречается в неформальной речи, когда кому-то передают слово

Харрис подняла брови и удивленно взглянула на шефа. Байден понял неуместность своего неформального обращения и, взяв Харрис за руку, извинился: мол, "не хотел каламбурить".

Ранее издание The Washington Post писало, что дом Харрис в Лос-Анджелесе тоже попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров вместе с недвижимостью других жителей элитных районов.





Как сообщал портал "Комментарии", Дональд Трамп объявил виновным Джо Байдена в пожаре, который стал самым сильным за историю Лос-Анджелеса. А Дональд Трамп-младший заявил, что пожарная служба Лос-Анджелеса якобы "пожертвовала часть своих запасов Украине" — с намеком, что виноват не только Трамп, но и Украина.

Байден из-за пожаров в Калифорнии отменил 9 января визит в Италию, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пожар затронул и семью президента США: у его сына Хантера сгорел дом в Малибу.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате разрушительного пожара в новейшей истории Лос-Анджелеса погибли на утро 10 января по меньшей мере 10 человек. Пожар вспыхнул 8 января и, вызванный ураганом, взрывным образом распространился жилыми районами. По данным пожарных, сгорело не менее 2000 построек, около 1000 у Pacific Palisades и столько же в Альтадене (Пасадена). Метеослужба Accuweather сообщает, что это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса. Ситуация резко обострилась из-за сильных ветров.

Многие голливудские звезды потеряли свои дома из-за пожара, среди них Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинс. По данным Thе Hollywood Reporter, среди жителей, считающих этот район своим домом, — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Юджин Леви, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер, Майкл Китон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Энн Сарнофф, Кэрол Ломбардини, Алан Бергман, Кеннеди, Стив Гуттенберг и Джеймс Вудс.