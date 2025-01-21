У чиновника Полтавского ТЦК конфискуют квартиру: что стало причиной

В коррупционных действиях заподозрен заместитель начальника Полтавского областного ТЦК и СП. 20 января 2025 года коллегия судей ВАКС признала необоснованным активом 3-х комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья чиновника.

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что суд признал необоснованным актив на сумму более 1,9 млн грн и его взыскание его в доход формально принадлежащего матери государства, но фактически используется заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП.

В САП напомнили, что на основании материалов НАПК и полученных доказательств установлено, что мать чиновника в 2023 году купила 3-х комнатную квартиру в центральной части города Полтавы стоимостью более 1,9 млн грн. При этом у нее не было достаточных законных доходов для приобретения. В то же время установлено, что фактически указанной квартирой пользуется чиновник и члены его семьи.

“Учитывая обнаруженное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с такого должностного лица территориального подразделения указанного актива, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение в доход государства. Заслушав доводы сторон суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме”, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Украине продолжают случаться случаи силовой мобилизации. Вероятно, как писал портал "Комментарии", такой случай произошел в Харькове — видео, на котором четверо мужчин в военной форме применяют силу к гражданскому мужчине в Харькове, распространяется по сети интернет. Свидетели инцидента сообщают, что работники ТЦК находятся в состоянии алкогольного опьянения.