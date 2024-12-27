Тяжелая потеря: ВМС ВСУ раскрыли, какой важный груз был на затонувшем российском судне Ursa Major

Российский сухогруз Ursa Major ("Урса Майор"), затонувший в Средиземном море, вез оборудование, которое российские оккупанты используют для загрузки крылатых ракет "Калибр" на свои боевые корабли. Об этом 26 декабря спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Спикер убежден, что для россиян потеря этого судна "достаточно тяжелая", даже если не брать в расчет утонувший груз.

Судно Ursa Major - ветеран военных перевозок РФ, логистика россиян без него ухудшится, прогнозируют ВМС ВСУ. Фото: из открытых источников

"Это фактически ветеран военных перевозок. Он был задействован во время работы так называемого "Сирийского экспресса", то есть постоянно доставлял все необходимое для существования военной базы в Тартусе", – пояснил Плетенчук.

Он добавил, что универсальный сухогруз мог перевозить грузы любого типа. Поэтому ряд экспертов называют Ursa Major транспортным флагманом российской оборонной логистики. А оборудование, которое вез Ursa Major, представитель ВМС назвал "довольно ценным и сложным". По его оценке,, "россияне такого не делают".

"И напоминаю, они полгода не могли из-за отсутствия подобного оборудования загружать "Калибры" в Новороссийске, например. Чтобы понимать, насколько это оборудование важное", – подчеркнул офицер.

Представитель ВМС ВСУ не стал подтверждать или опровергать наличие на борту судна оккупантов какого-либо другого груза. И о причинах крушения, по его мнению, пока что говорить тоже рано. Плетенчук заявил, что происшествие, из-за которого РФ потеряла судно, случилось в машинном отделении, и, насколько сейчас известно, там погибло двое членов экипажа.

Судно Ursa Major, один из крупнейших российских сухогрузов с грузоподъемностью 9,5 тысячи тонн, направлялось из порта Санкт-Петербург во Владивосток с 806 тоннами груза. Во время рейса в Средиземном море на нем произошла авария. По российской версии якобы на судне произошел теракт — судовладелец заявляет о трех взрывах. Распространялась также версия о взрыве в машинном отделении Ursa Major. Кроме того, в Кремле осудили норвежских моряков, которые якобы не оказали помощь российским коллегам с тонущего сухогруза.

Основным (публично известным) грузом Ursa Major были два больших грузовых крана, которые шли в порт Владивостока, и специальные люки для атомного ледокола. Весь груз ушел на дно вместе с судном. Эксперты считают, что габаритные краны могли стать причиной перегрузки судна, что потенциально привело к его затоплению.