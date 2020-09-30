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Главная Новости Общество происшествия Тверк школьниц возле памятника погибшим в АТО: подробности скандала и реакция полиции
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Тверк школьниц возле памятника погибшим в АТО: подробности скандала и реакция полиции

Полиция уже нашла танцовщиц-хулиганок

сегодня, 12:55
Автор:

Таисия Ерохина

Школьницы из Черниговской области прогремели на всю страну: малолетние станцевали танец тверк прямо на фоне памятника погибшим воинам в АТО. Скандальное видео появилось в сети, на которое отреагировала полиция Талалаевского района.

Тверк школьниц возле памятника погибшим в АТО: подробности скандала и реакция полиции

Скриншот из видео

Так, танцовщицами оказались школьницы 16 и 13 лет. Их и родителей девушек полиция привлекла к ответственности по факту мелкого хулиганства, составив административные материалы (ст. 173 и ст.184 КУоАП).

Кроме того, была проведена профилактическая беседа в школе, где учатся виновницы.

Впоследствии глава "Талалаевского союза участников АТО" Богуслав Борсук опубликовал в Facebook видео с извинениями девушек. В нем девушки выразили извинения за то, что своим поступком оскорбили украинцев, и заверили, что знают о шестом годе войны в Украине.

"Мы искренне сожалеем, что своими необдуманными поступками вызвали негативную реакцию. Простите нас, пожалуйста! " — говорится в видео.

Напомним, антисемитский скандал произошел в КНУ: на автора учебника по географии возбудили дело. Профессор Петр Масляк известен тем, что является заслуженным работником образования, а также автором учебника географии для 8-го класса.


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