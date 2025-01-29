Туристы выпили домашнее лимончелло и скончались: перед смертью они отправили последнее СМС

Британку Грету Мари Оттесон и ее жениха южноафриканца Арно Элс Куинтона нашли мертвыми лишь спустя несколько недель после помолвки. Их тела лежали в гостиничном номере во Вьетнаме, а причиной смерти стало отравление домашним лимончелло – лимонный ликер. Оказалось, что алкогольный напиток содержал метанол.

Пара туристов погибла из-за отравления метанолом

33-летняя Грета Оттесон и 36-летний Арно Куинтон – опытные путешественники, познакомившиеся во время путешествия по Ближнему Востоку. В феврале 2024 года они переехали во Вьетнам, а в начале декабря поделилась романтическим видео, посвященным помолвке.

26 декабря работники гостиницы зашли в номер, чтобы убрать, но увидели ужасное зрелище. Мертвые тела Греты и Арно были найдены в разных комнатах. После предварительного осмотра тел и помещений, где находились супруги, полиция установила, что посторонних и следов проникновения нет. В комнате было всего несколько пустых бутылок от алкоголя.

"На месте происшествия не было никаких признаков мародерства. Вещи жертв и телефоны были нетронутыми", – сообщили во вьетнамской полиции.

После смерти пары выяснилось, что они употребляли ликер лимончелло, содержавший метанол. Грета и Элс купили "домашнюю" настойку в местном ресторане в канун Рождества. Еще две бутылки лимонного ликера им доставили на рецепцию отеля.

Грета перед смертью отправила последнее сообщение родителям. Она объяснила, что страдает от "самого худшего похмелья" и видит "черные пятна". Пара не вызвала скорую, а решила "проспать" плохое состояние.

Во Вьетнаме погибла пара туристов отравившись алкоголем с метанолом

Как сообщает The Times, ресторан, поставлявший лимончелло, остается открытым, и там никого не арестовывали. Семьи погибших отреагировали на эту информацию и призывают к справедливости.

"Наша цель — привлечь к ответственности людей, которые снабжали алкоголем и убили Грету и Арно", — сказал отец Греты.

Отравление метанолом в большинстве случаев имеет трагические последствия. Организм превращает его в высокотоксичную муравьиную кислоту, однако может потребоваться до 24 часов, прежде чем появятся симптомы после употребления напитка, содержащего метанол. Химическое вещество становится токсичным только тогда, когда организм начинает его метаболизировать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шесть туристок погибли в Лаосе, где выпили подарочные шоты с водкой с метанолом.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Румынии, где любительницу собак съели собственные мопсы в квартире.