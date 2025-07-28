"Трофейное" оружие уже активно продают в тылу: масштабы поражают

В Украине злоумышленники пытались наладить сбыт трофейного оружия — на противоправных действиях разоблачили 15 человек. В Офисе Генпрокурора сообщили, что у злоумышленников было изъято огнестрельное оружие, в том числе автоматическое, гранатометы, снайперские винтовки, более 9 кг взрывчатых веществ и десятки боевых гранат.

Оружие. Иллюстрационное фото

Злоумышленников задержали в разных регионах Украины. Так, в Киеве задержали троих человек. Они переправляли вооружение с территорий бывших военных действий для реализации в столице. По данным Офиса Генпрокурора, оружие, в том числе автоматы Калашникова, фигуранты хранили в квартирах и арендованном гараже.

В Черновцах разоблачили еще трех человек, пытавшихся продать ручной противотанковый гранатомет, 35 тротиловых шашек, взрыватели и электродетонаторы.

В Херсонской области разоблачили ранее неоднократно судимого жителя Бериславского района. Он пытался продать автомата Калашникова (АК-74) и 30 патронов к нему.

В Ивано-Франковской области задержаны люди из Коломыйского и Косовского районов. Они пытались реализовать около трех десятков осколочных гранат представителям криминальной среды.

В Чернигове разоблачили еще пятерых человек, среди которых — ранее неоднократно судимый местный житель. Он, находясь в СИЗО по новым эпизодам, привлек сообщников для реализации незаконно изъятого оружия. Средства поражения вывозили из районов боевых действий и прятали в схронах к моменту сбыта.

"Всем задержанным сообщено о подозрении по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время они находятся под стражей. За совершенное фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что дроны-перехватчики могут стать неактуальными для защиты от вражеских "шахедов".



