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Главная Новости Общество происшествия Трое погибших: водителем автомобиля, который перевернулся на Запорожье, оказался подросток
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Трое погибших: водителем автомобиля, который перевернулся на Запорожье, оказался подросток

Легковушка слетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась

29 сентября 2020, 07:59
Автор:

Виолетта Комаровская

Три человека погибли в жуткой аварии на Запорожье. Автомобиль на скорости въехал в дерево и перевернулся. В этот момент за рулем был старшеклассник 2004 года рождения, у которого нет водительских прав. Об этом сообщает сайт областного управления Нацполиции. 

Трое погибших: водителем автомобиля, который перевернулся на Запорожье, оказался подросток

Авария под Запорожьем. Фото: rayonka.com

Авария произошла накануне в городе Пологи. Около восьми вечера по улице Магистральной ехал автомобиль "Chery". В какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина сначала вылетела на обочину, затем въехала прямиком в дерево и перевернулась. Удар был настолько сильным, что два человека погибли на месте. Среди них взрослый мужчина, а также старшеклассник 2005 года рождения. Еще одного — 39-летнего мужчину — медикам спасти также не удалось, он умер по дороге в больницу. Все трое погибших были пассажирами легковушки.

Еще одного пассажира и водителя забрали в больницу. Сейчас они под наблюдением врачей. 

Водителем оказался парень 2004 года рождения. Соответственно, водительского удостоверения у него нет и управлять автомобилем ему запрещено. В полиции будут расследовать случившееся по статье 286 — нарушение правил дорожного движения. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в жуткой аварии погиб известный актер Дмитрий Жулин.


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