Трое погибших: водителем автомобиля, который перевернулся на Запорожье, оказался подросток

Три человека погибли в жуткой аварии на Запорожье. Автомобиль на скорости въехал в дерево и перевернулся. В этот момент за рулем был старшеклассник 2004 года рождения, у которого нет водительских прав. Об этом сообщает сайт областного управления Нацполиции.

Авария под Запорожьем. Фото: rayonka.com

Авария произошла накануне в городе Пологи. Около восьми вечера по улице Магистральной ехал автомобиль "Chery". В какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина сначала вылетела на обочину, затем въехала прямиком в дерево и перевернулась. Удар был настолько сильным, что два человека погибли на месте. Среди них взрослый мужчина, а также старшеклассник 2005 года рождения. Еще одного — 39-летнего мужчину — медикам спасти также не удалось, он умер по дороге в больницу. Все трое погибших были пассажирами легковушки.

Еще одного пассажира и водителя забрали в больницу. Сейчас они под наблюдением врачей.

Водителем оказался парень 2004 года рождения. Соответственно, водительского удостоверения у него нет и управлять автомобилем ему запрещено. В полиции будут расследовать случившееся по статье 286 — нарушение правил дорожного движения.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в жуткой аварии погиб известный актер Дмитрий Жулин.

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