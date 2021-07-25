Триатлон в Киеве: схемы объезда перекрытых улиц

В Киеве в воскресенье, 25 июля, проходит спортивное мероприятие "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". Из-за этого были изменены маршруты ряда автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса". Так, изменили движение автобусы № 62, № 114, № 115.

Европейская площадь в Киеве. Фото: Kievtown.net

До 15:30 движение автобусов будет организовано:

№ 62 от Ботанического сада до Европейской площади;

№ 114 от улицы Милославской до станции метро "Почайна" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Европейской площади;

№ 115 от железнодорожной станции "Дарница" до станции метро "Лыбидская".

При этом в КГГА предупреждали, что 25 также будет перекрыто движение:

на улице Трухановская — с 07:00 до 15:30;

Петра Сагайдачного — с 07:00 до 15:30;

на Боричеву спуске — с 07:00 до 15:30;

на Владимирском спуске (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 15:30;

на улице Набережная-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13.30.

Ранее "Комментарии" писали, что с 26 июля региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" "Укрзализныци" запустит дополнительные пригородные электропоезда. Они будут курсировать ежедневно, кроме выходных дней.

Напомним, на очередном заседании Кабинета Министров Украины внесли изменения в Правила дорожного движения. Новации касаются двух дорожных знаков. Отныне знак "Пост ГАИ" будет заменен на знак "Дорожная станция патрульной полиции". Кроме того, в знак "Указатель общих ограничений скорости" показатель скорости "60" для населенного пункта заменяется на показатель "50".



Как стало известно, в китайском городе Циндао с заводского цеха выкатили самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке (маглев). Сообщается, что этот транспорт может развивать скорость до 600 километров в час. Проект поезда с магнитной подвеской стартовал осенью 2016 года. Первый прототип был изготовлен в Циндао, а его испытания проводились в прошлом году.





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