«Три молодых человека избили казаха, приняв его за корейца»: что известно

Российские TG-каналы распространяют информацию о том, что в городе Жмеринка Винницкой области трое украинских молодых людей избили гражданина Казахстана, приняв его за корейца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Иллюстративное фото

В сообщениях также утверждается, что во время столкновения украинцы якобы выкрикивали расистские оскорбления, а в инцидент даже вмешалось консульство Казахстана.

Верифицировав информацию в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области, Центр сообщает, что этот случай выдуман — никаких подобных инцидентов в Жмеринке не зафиксировано.

"Целью подобной лжи является дискредитация украинцев и создание ошибочного представления о наличии расизма в украинском обществе.

Доверяйте только проверенным источникам информации", – отмечают в ЦПД.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Харьковчане выступают за референдум по присоединению к России": что известно

Пропагандистские ресурсы кремля распространяют новый бред о "референдуме в Харькове" со ссылкой на заявление гауляйтера виталия ганчева. Якобы жители Харьковщины обладают полной поддержкой со стороны "администрации" относительно референдума, но итоговое решение должно быть основано на политической воле всех граждан области. О новых фейках кремля сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".

В Центре отмечают, что даже в 2022 году, когда россияне контролировали более 20% Харьковской области, оккупанты не занимались подготовкой к "голосованию" по образцу Херсонской и Запорожской областей. Ограничились заявлениями ганчева о том, что "референдум не ко времени". Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины в сентябре-октябре 2022-го и освобождение Харьковщины сделали этот вопрос вообще неактуальным. Сегодня же позиции россиян в Харьковской области значительно хуже, чем в 2022-м, а сам ганчев уже более двух лет постоянно находится в белгороде.