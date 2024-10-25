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«Три молодых человека избили казаха, приняв его за корейца»: что известно

Сообщалось, что в инцидент вмешалось консульство Казахстана

сегодня, 10:51
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Недилько Ксения

Российские TG-каналы распространяют информацию о том, что в городе Жмеринка Винницкой области трое украинских молодых людей избили гражданина Казахстана, приняв его за корейца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Три молодых человека избили казаха, приняв его за корейца»: что известно

Иллюстративное фото

В сообщениях также утверждается, что во время столкновения украинцы якобы выкрикивали расистские оскорбления, а в инцидент даже вмешалось консульство Казахстана.

Верифицировав информацию в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области, Центр сообщает, что этот случай выдуман — никаких подобных инцидентов в Жмеринке не зафиксировано.

"Целью подобной лжи является дискредитация украинцев и создание ошибочного представления о наличии расизма в украинском обществе.

Доверяйте только проверенным источникам информации", – отмечают в ЦПД.


«Три молодых человека избили казаха, приняв его за корейца»: что известно - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Харьковчане выступают за референдум по присоединению к России": что известно

Пропагандистские ресурсы кремля распространяют новый бред о "референдуме в Харькове" со ссылкой на заявление гауляйтера виталия ганчева. Якобы жители Харьковщины обладают полной поддержкой со стороны "администрации" относительно референдума, но итоговое решение должно быть основано на политической воле всех граждан области. О новых фейках кремля сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".

В Центре отмечают, что даже в 2022 году, когда россияне контролировали более 20% Харьковской области, оккупанты не занимались подготовкой к "голосованию" по образцу Херсонской и Запорожской областей. Ограничились заявлениями ганчева о том, что "референдум не ко времени". Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины в сентябре-октябре 2022-го и освобождение Харьковщины сделали этот вопрос вообще неактуальным. Сегодня же позиции россиян в Харьковской области значительно хуже, чем в 2022-м, а сам ганчев уже более двух лет постоянно находится в белгороде.



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