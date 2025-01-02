Три человека погибли из-за электричества в Черкасской области: что произошло

В Черкасской области в селе Деренковец из-за короткого замыкания загорелась комната жилого дома: погибли супруги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Иллюстративное фото

Также в городе Смела женщина потеряла жизнь по неосторожности при эксплуатации электробытовых приборов.

Пожарные ликвидировали возгорание.

Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности:

- не оставляйте электроприборы включенными без присмотра;

- регулярно проверяйте состояние электропроводки;

- используйте исправные и сертифицированные устройства;

- не перегружайте электросеть;

- в случае неисправности обращайтесь к специалистам.

Ваша ответственность может спасти жизнь! Соблюдайте правила безопасности во избежание трагедий. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 .

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что волна терактов произошла в Черногории и США, из-за чего погибли десятки человек.

В Черногорском городе Цетино мужчина расстрелял четыре человека в баре, а затем продолжил стрелять на улице. Двое детей 10 и 13 лет и 10 взрослых погибли. Четверо раненых в критическом состоянии. Нападающий застрелился.

В США также произошла массовая стрельба, она произошла в ночном клубе в Нью-Йорке. Погибли по меньшей мере 11 человек, и еще столько же получили ранения.

В США 15 человек погибли, 25 пострадали после того, как автомобиль 1 января въехал в толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News.

После того, в Лас-Вегасе (штат Невада) 1 января утром автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле отеля Trump International Beach Resort. Как следствие, один человек погиб, еще семеро ранены.