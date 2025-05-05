Трагическое ДТП в Полтавской области: погибли военный ТЦК и полицейский

На трассе Кременчуг – Полтава возле села Мачехи произошло ДТП, в котором погибли сержант ВСУ Виктор Боровко и полицейский Анатолий Ильяшенко. Оба погибли при исполнении служебных обязанностей. Еще два человека во время аварии получили ранения, среди них один гражданский.

Военный ТЦК и полицейский погибли в ДТП на Полтавщине

Как сообщили в Патрульной полиции Полтавщины и областном территориальном центре комплектования авария произошла 2 мая. В результате лобового столкновения служебного автомобиля с легковым погибли два человека, еще двое получили телесные повреждения. По предварительным данным, в полицейском авто находились четыре человека, один из которых гражданский, задержанный в Кременчуге.

Погибшему полицейскому Анатолию Ильяшенко было 23 года. Он приступил к службе в правоохранительных органах в марте этого года. В заявлении Патрульной полиции Полтавщины говорится, что Ильяшенко достойно служил украинскому народу.

Сержант ВСУ Виктор Боровко и полицейский Анатолий Ильяшенко погибли в ДТП в Полтавской области

Другой погибший оказался 36-летний ветеран войны, работавший в ТЦК. Сержант Виктор Боровко после школы прошел срочную службу в полку специального назначения Президента Украины, а с 2015 подписал контракт с Вооруженными силами. В составе 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады он участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Виктор вернулся на фронт и воевал под Авдеевкой, Каменкой, Верхнеторецким. После тяжелой контузии был переведен на службу в Полтавский районный ТЦК.

"Мы выполняем свой долг – как выполняли на передке, так выполняем и здесь, в тылу", – сказал Боровко в интервью 2023 году.

5 мая в Полтаве прошли прощания с Виктором Боровко и Анатолием Ильяшенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смертельном ДТП в Донецкой области, где военному грозит до 10 лет заключения.

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