Трагический случай в Карпатах: что известно о гибели ребенка из Киева (ВИДЕО)

На одном из горнолыжных комплексов в Карпатах произошел трагический случай – погиб мальчик из Киева. Полицейские во Львовской области устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего мальчика.

Фото полиции во Львовской области

“Предварительно установлено, что съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь травмированному не удалось”, — объяснили полиции.

Также правоохранители отметили, что сообщение о том, что на территории одного из горнолыжных комплексов, расположенного в Стрыйском районе, погиб ребенок, поступило в полицию 8 января около 14:30.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Стрыйского районного управления полиции и сотрудники других подразделений территориального подразделения полиции", — уточнили в полиции.

Также отметили, что правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, что в условиях военного положения и мобилизации украинцев возмущала ситуация, складывающаяся ежегодно на популярных горнолыжных курортах. Туда, как говорится, не ступает нога ни одного работника ТЦК. Рейды, как писал портал "Комментарии", в прошлые годы называли скорее показательными, чтобы нивелировать обвинения украинцев.

Вероятно, в этом году работники ТЦК добрались до популярных курортов. Сетью распространяется видео безумных пробок. На видео объясняют, что пробки наблюдаются по дороге из Буковеля в Яремче. Причина ограничения проезда – проверки работниками ТЦК и раздача повесток.

Местные СМИ пишут, что недавно представитель ТЦК рассказал, что они начали проверку на горнолыжном курорте.