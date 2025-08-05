Трагический случай на Волыни: 11-летний мальчик переехал на автомобиле свою двухлетнюю сестру

В селе Немир Волынской области произошел трагический случай, когда 11-летний мальчик сел за руль автомобиля Audi и во время выезда случайно наехал на свою двухлетнюю сестру. Ребенок погиб на месте.

Мальчик смертельно наехал на автомобиле на сестру. Фото из открытых источников

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области, вечером 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района 11-летний мальчик решил воспользоваться отсутствием родителей и самостоятельно сел за руль автомобиля, который стояв в гараже и начал движение.

"Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия", — сообщили в полиции.

В момент инцидента во дворе также находился 7-летний брат, получивший незначительные повреждения, но госпитализация ему не понадобилась.

На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские. По факту трагического случая из-за смертельного наезда на двухлетнего ребенка было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В полиции отметили, что выясняют все обстоятельства трагедии.

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