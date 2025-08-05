logo

BTC/USD

114849

ETH/USD

3683.34

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

48.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Трагический случай на Волыни: 11-летний мальчик переехал на автомобиле свою двухлетнюю сестру
commentss НОВОСТИ Все новости

Трагический случай на Волыни: 11-летний мальчик переехал на автомобиле свою двухлетнюю сестру

На Волыни 11-летний ребенок сел за руль авто и наехал на сестру. Двухлетняя девочка погибла.

5 августа 2025, 12:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В селе Немир Волынской области произошел трагический случай, когда 11-летний мальчик сел за руль автомобиля Audi и во время выезда случайно наехал на свою двухлетнюю сестру. Ребенок погиб на месте.

Трагический случай на Волыни: 11-летний мальчик переехал на автомобиле свою двухлетнюю сестру

Мальчик смертельно наехал на автомобиле на сестру. Фото из открытых источников

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области, вечером 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района 11-летний мальчик решил воспользоваться отсутствием родителей и самостоятельно сел за руль автомобиля, который стояв в гараже и начал движение.

"Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия", — сообщили в полиции.

В момент инцидента во дворе также находился 7-летний брат, получивший незначительные повреждения, но госпитализация ему не понадобилась.

На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские. По факту трагического случая из-за смертельного наезда на двухлетнего ребенка было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В полиции отметили, что выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном убийстве на Прикарпатье, где мать утопила собственного трехлетнего ребенка, чтобы "изгнать злых духов". Полиция расследует жестокое убийство ребенка.

Также "Комментарии" писали о трагедии на отдыхе в Италии, где 17-летний парень был похоронен заживо на пляже. Парень вырыл туннель в песке и залез в него. В какой-то момент конструкция рухнула и парень не смог выбраться из песка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vl.npu.gov.ua/news/na-volyni-11-richnyi-khlopchyk-naikhav-na-sestru-avtomobilem-dytyna-zahynula
Теги:

Новости

Все новости