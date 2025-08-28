logo

Трагедия во время молитвы: стрельба в школе США всколыхнула страну
Трагедия во время молитвы: стрельба в школе США всколыхнула страну

В католической школе США произошла стрельба: погибли дети, десятки пострадавших

28 августа 2025, 00:26
В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) 27 августа произошла массовая стрельба в католической школе. По подтвержденным данным полиции, погибли двое детей 8 и 10 лет, еще 17 человек получили ранения, из них 14 — дети. Десять находятся в критическом состоянии.

Как сообщают ABC News и BBC, нападение произошло во время утренней мессы. По словам полиции, стрелок подошел к зданию церкви и начал стрелять через окна по детям и верующим, сидевшим на скамейках. Начальник полиции подчеркнул, что были произведены десятки выстрелов, и назвал событие "умышленным актом насилия против невинных детей и молящихся".

По предварительным данным, нападающему было около 20 лет. У него была винтовка, ружье и пистолет и, по оценке следователей, использовал все оружие. После стрельбы нападающий скончался от самонанесенного огнестрельного ранения.

На месте трагедии работают правоохранители и агенты ФБР. Полиция обещает со временем обнародовать больше деталей во время пресс-конференции.

На стрельбу уже отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив в Truth Social, что полностью проинформирован о происшествии. Он подтвердил оперативное вмешательство ФБР и подчеркнул, что Белый дом будет "продолжать следить за развитием этой ужасной ситуации".

По сообщениям местных СМИ, эта школа является католическим учебным заведением, где учатся дети от дошкольного возраста до восьмого класса. Событие стало шоком для общины, ведь нападение произошло в момент, когда ученики и родители участвовали в богослужении.

Мотивы стрелка устанавливают.

Источник: https://www.bbc.com/news/live/cly22nkpz8gt
